Финансовый эксперт дал прогноз по ключевой ставке
На последнем в этом году заседании по денежно-кредитной политике, которое состоится 15 декабря, совет директоров Банка России примет решение о повышении ключевой ставки на 1-2 процентных пункта (п.п.). Таким мнением в разговоре с Рамблером поделился финансовый эксперт Андрей Верников.
Сейчас консенсус рынка заключается в том, что 15 декабря ставку поднимут на 1 п.п. - до 16 процентов годовых. Вместе с тем не исключено, что ее увеличат сразу на 2 п.п. - до 17 процентов. Сценарий, при котором показатель оставят без изменений, маловероятен: в настоящее время инфляционные ожидания населения растут, кроме того, очередное заседание [совета директоров ЦБ по ставке] состоится только в феврале. То есть между заседаниями будет два месяца. Это достаточно долго, и в ЦБ могут подстраховаться, в том числе и потому, что в этом году неосвоенные бюджетные деньги часто выходят не только на потребительский рынок, но и на валютный, разгоняя инфляцию. Эти неосвоенные деньги и сейчас могут негативно повлиять на цены, поэтому, думаю, политика ЦБ будет жесткой. Конечно, не все зависит только от ЦБ, многое также будет зависеть и от действий правительства, например, в сфере таможенного регулирования. Но сейчас мы говорим о работе, проводимой Центральным Банком.Андрей Верников Независимый финансовый эксперт
Эффект от повышения ставки для российской экономики, по словам специалиста, будет "двояким".
"Многих товаров сейчас не хватает, например, автомобилей. И ЦБ ожидает, что при высокой ставке кредитование начнет "умирать" - как сейчас, например, замедляется кредитование в сфере покупки квартир - и за счет этого уменьшится спрос, снизится инфляция. Это в теории. Но тут стоит сказать еще и о другом моменте: повышение ставки, на самом деле, не всегда позитивно для инфляции, потому что многие компании "сидят на кредитах", и им сложно работать при высокой ставке. У них растут расходы на выпуск продукции, ее себестоимость увеличивается, и все это они перекладывают на покупателей, поднимая цены. Таким образом, инфляция, наоборот, разгоняется. То есть ЦБ думает о том, чтобы "задушить" кредитование, но в итоге получиться все может по-разному", — отметил экономист, также выразив мнение, что до конца весны - начала лета снижения уровня ключевой ставки не произойдет.
В конце октября Банк России повысил ключевую ставку до нынешних 15%. Цикл повышения ставки начался в июле с отметки в 7,5%. Главная причина - в росте потребительских цен высокими темпами.