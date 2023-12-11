Финансовый эксперт дал прогноз по ключевой ставке

Сейчас консенсус рынка заключается в том, что 15 декабря ставку поднимут на 1 п.п. - до 16 процентов годовых. Вместе с тем не исключено, что ее увеличат сразу на 2 п.п. - до 17 процентов. Сценарий, при котором показатель оставят без изменений, маловероятен: в настоящее время инфляционные ожидания населения растут, кроме того, очередное заседание [совета директоров ЦБ по ставке] состоится только в феврале. То есть между заседаниями будет два месяца. Это достаточно долго, и в ЦБ могут подстраховаться, в том числе и потому, что в этом году неосвоенные бюджетные деньги часто выходят не только на потребительский рынок, но и на валютный, разгоняя инфляцию. Эти неосвоенные деньги и сейчас могут негативно повлиять на цены, поэтому, думаю, политика ЦБ будет жесткой. Конечно, не все зависит только от ЦБ, многое также будет зависеть и от действий правительства, например, в сфере таможенного регулирования. Но сейчас мы говорим о работе, проводимой Центральным Банком.

Андрей Верников Независимый финансовый эксперт