Эксперт предупредил о структурном сдвиге в экономике России

В экономике России происходит структурный сдвиг, который необходимо сбалансировать, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв в беседе с РИА Новости.

По его словам, этот сдвиг сейчас идет форсированно, и если его не сбалансировать, он может выйти из-под контроля.

«Нужно воспользоваться позитивными эффектами ускоренного роста экономики не только сейчас, но и в перспективе трех-пяти лет», — отметил эксперт.

Он привел в пример массовый переток кадров из сферы услуг в производственные отрасли. Это может привести к перекосам в оплате труда и проблемам в таких сферах, как ЖКХ, торговля и сельское хозяйство.

Кроме того, по словам Широва, никто не знает, как долго сохранится подъем в машиностроении, в том числе в оборонке. Поэтому уже сейчас необходимо думать, как в будущем перевести ОПК на выпуск гражданской продукции. Иначе этот переход может оказаться «чрезвычайно болезненным».