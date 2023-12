КНР примет меры в ответ на санкции США против компаний Китая

Ранее Министерство внутренней безопасности США сообщило, что администрация Соединенных Штатов ввела запрет на импорт продукции еще трех компаний из Китая под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В черный список попала государственная компания - производитель сахара COFCO Sugar Holdings Co., поставщик электроники Sichuan Jingweida Technology Group и изготовитель медных изделий Anhui Xinya New Materials Co. Их товары запрещается ввозить в Соединенные Штаты с 11 декабря 2023 года.