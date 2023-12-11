СМИ сообщили о «камне преткновения» для 12-го пакета санкций ЕС

Просьба Чехии об исключении поставок российской стали из списка санкций явилась одним из главных препятствий при согласовании 12-го пакета ограничений ЕС в отношении России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам одного из собеседников издания, вопрос о продлении льгот на импорт продукции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) стал "камнем преткновения" в ходе согласования нового пакета европейских санкций, однако эта проблема будет решена в ближайшее время. Как указал другой дипломат в комментарии Politico, обсуждение 12-го санкционного пакета "идет в верном направлении".

17 ноября Politico сообщила, что Чехия обратилась к ЕС с просьбой продлить до 2028 года истекающий в конце 2024-го льготный импорт продукции НЛМК в рамках нового пакета санкций против РФ. Издание отмечало, что сталь от российского металлургического комбината необходима для автомобилестроительных предприятий Чехии - ключевого сектора экономики республики. Около 10% ее ВВП составляет продукция этой отрасли.

Источники газеты отметили, что Чехия не может найти замену продукции НЛМК. Согласно данным Politico, просьба Чехии не означает, что льготный импорт продукции НЛМК будет продлен на четыре года. Этот срок может измениться. Вопрос пока остается открытым.