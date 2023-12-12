Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи во вторник, 12 декабря, опустился ниже 3000 пунктов. По состоянию на 11:35 мск индекс составлял чуть больше 2995 пунктов, следует из данных Мосбиржи. За торговую сессию индекс снижается почти на 1%.