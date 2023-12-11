Депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани в беседе с ТАСС назвал вступление Украины в Евросоюз (ЕС) тяжелым бременем для европейских семей.

«Вступление Украины в Евросоюз станет финансовой бомбой замедленного действия для европейских семей», — заявил он, подчеркнув, что европейские налогоплательщики уже потратили на Украину 88 миллиардов евро.

Кроме того, более 70 миллиардов евро зарезервированы для Киева до 2027 года.

Марини отметил, что выделенных денег будет недостаточно для финансирования «непомерных потребностей» украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, политика ЕС в отношении Украины нежелательна не только для европейцев в тот момент, «когда инфляция уничтожает их сбережения», но и для самих украинцев, вынужденных страдать из-за отказывающихся говорить о мире «атлантических держав».

По мнению Мариани, жители европейских стран стремятся к миру, а одну из главных ролей в урегулировании конфликта должны сыграть Франция и Германия.

«Если Париж и Берлин предпримут соответствующие шаги, у Европейского союза не останется другого выбора, кроме как последовать за ними», — заключил он.