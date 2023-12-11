Экономисты предрекли пятое подряд повышение ключевой ставки в России

Подавляющее большинство опрошенных (22 эксперта) сочли сценарий повышения ключевой ставки на процентный пункт наиболее вероятным. При этом четыре специалиста предрекли увеличение ее размера на два п.п., до 17 процентов годовых, двое участников спрогнозировали рост показателя на 0,5 п.п., до 15,5 процента, а еще трое допустили, что ставка останется на прежнем уровне в 15 процентов годовых.

Банк России начал повышать ставку в июле 2023 года на фоне ускорения инфляции. Сначала руководство увеличило размер ключевой на один процентный пункт — с 7,5 до 8,5 процента годовых. В середине августа регулятор поднял ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12 процентов, а в середине сентября — еще на один п.п., до 13 процентов годовых. В конце октября ЦБ четвертый раз подряд увеличил ставку — на сей раз на два п.п., до 15 процентов. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда допустила дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, если в Центробанке не увидят достаточного эффекта от уже принятых шагов.