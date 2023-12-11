СМИ: сотрудничество РФ и Саудовской Аравии приведет к победе Трампа над Байденом

Сотрудничество Эр-Рияда и Москвы в деле снижения добычи нефти в итоге обернется сдвигом на нефтяном рынке и заставит большинство элиты США поддержать на президентских выборах 2024 года кандидатуру Дональда Трампа. К такому выводу пришел обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша, передает «Лента.ру».

Журналист считает, что именно изменения на нефтяном рынке позволят Дональду Трампу одержать верх над нынешним лидером США Джо Байденом. Он указал, что в данный момент на Ближнем Востоке намечаются «тектонические изменения», обусловленные упадком влияния Вашингтона на регион.

«Акцент, сделанный Кремлем и Эр-Риядом на поддержке плана по сокращению добычи, выглядит как сигнал странам ОПЕК+», — отметил автор.

Он также пояснил, что многие западные страны, хотя давно обещали сократить добычу нефти, так этого и не сделали или сделали в недостаточной мере.

Роша напомнил о визите Джо Байдена в Эр-Рияд в 2022 году, в ходе которого он не смог убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти для снижения цен на рынке. Журналист указал, что этот провал очень дорого обойдется президенту США.