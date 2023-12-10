Страны БРИКС могут построить новый экономический порядок. Он заменит однополярный мир, выгодный только США и их сателлитам. Об этом в специальном комментарии пишет Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В комментарии ЦТАК говорится, что БРИКС стал влиятельной политической и экономической силой, бросившей вызов однополярному миру США.

Агентство отмечает, что БРИКС уже превзошел по общему ВВП страны G7. Объединение пригласило в качестве полноправных членов Аргентину, Иран, Саудовскую Аравию, Египет.

«Это дает возможность установить новый мировой экономический порядок», — отмечает ЦТАК.

Журналисты напоминают, что президент РФ Владимир Путин отметил, что именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. При этом слова западных политиков о «расколе мира», по сути, являются сожалением о расколе «однополярного мира» во главе с США.