СМИ: БРИКС создаст новый мировой экономический порядок
Страны БРИКС могут построить новый экономический порядок. Он заменит однополярный мир, выгодный только США и их сателлитам. Об этом в специальном комментарии пишет Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
В комментарии ЦТАК говорится, что БРИКС стал влиятельной политической и экономической силой, бросившей вызов однополярному миру США.
Агентство отмечает, что БРИКС уже превзошел по общему ВВП страны G7. Объединение пригласило в качестве полноправных членов Аргентину, Иран, Саудовскую Аравию, Египет.
«Это дает возможность установить новый мировой экономический порядок», — отмечает ЦТАК.
Журналисты напоминают, что президент РФ Владимир Путин отметил, что именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. При этом слова западных политиков о «расколе мира», по сути, являются сожалением о расколе «однополярного мира» во главе с США.
«Старое погибнет, а новое победит, — это неудержимый принцип развития истории… «Однополярный мир» США обречен на гибель, как песчаная крепость на берегу моря, это дело времени», — резюмирует ЦТАК.