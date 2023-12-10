БРИКС может расшириться до 25 стран

Количество стран-участниц БРИКС может увеличиться с нынешних 11 до 25 пяти. Так считает вице-президент Центра по изучению Китая и глобализации (CCG) Виктор Гао, передает «Прайм».

Выступая на Дохийском дискуссионном форуме в воскресенье Гао сказал, что БРИКС — это организация будущего, которая представляет собой альтернативу политизированным международным объединениям. Она успешно развивается, и количество ее членов будет увеличиваться.

«Не удивлюсь, если число членов этой организации в будущем возрастет c нынешних одиннадцати до двадцати пяти», — сказал Гао.

Эксперт предложил не сравнивать БРИКС с «Большой семеркой» и отметил, что объединение может функционировать как при наличии G7, так и без нее. Одно из главных отличий БРИКС — одни члены не диктуют условия другим. Позитивным примером могут служить, например, Китай и Индия, взаимовыгодно сотрудничающие в рамках объединения.