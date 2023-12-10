Нидерланды возобновили закупку российского СПГ
Нидерланды вновь начали импортировать сжиженный природный газ из России после паузы в три месяца.
После апрельского заявления министра по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена в мае объем импорта российского СПГ снизился почти на 30%, а в июне и вовсе прекратился.
После паузы, продлившейся все лето, Нидерланды вновь начали закупать СПГ из России: в сентябре было приобретено 211,5 млн кубометров на сумму 109 млн евро, следует из анализа РИА «Новости» статистических данных этой страны.
Ранее сообщалось, что число судов, перевозящих сжиженный природный газ из России в Европу, выросло, несмотря на обещание стран Евросоюза (ЕС) отказаться от российского топлива.