В США заявили о рекордном сокращении запасов нефти

Президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт заявил телеканалу Fox News, что стратегический запас нефти в Соединенных Штатах упал до минимального уровня впервые за 30 лет.

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Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на эксперта топливного рынка Анастасию Бунину, команда американского президента Джо Байдена за год потратила 40% неприкосновенного запаса, чтобы сдержать рост цен на топливо. Это вызвало резкую критику со стороны республиканцев, которые, в числе прочего, задались вопросом, что делать стране в случае стихийного бедствия или войны.

Бунина также отметила, что стремительное опустошение резервов обернется еще большим удорожанием нефти в будущем, создаст риски физических перебоев с поставками и грозит новым витком инфляции.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков указал, что мировые цены на сырье взвинтили санкционная политика и отказ от российской нефти.

"Прошлой весной США и Европа прекратили закупки, и Москве пришлось временно сократить добычу. Котировки мгновенно подскочили до $120 за баррель", ­ — напомнил Юшков, добавив, что бензин в США тут же установил исторический рекорд.

До этого сообщалось, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 декабря, снизились на 4,6 млн баррелей. Аналитики портала DailyFX ожидали снижения запасов лишь на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли при этом до 29,6 миллиона баррелей с 27,7 миллиона.