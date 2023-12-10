В России предсказали цену нефти Urals в 2024 году

Стоимость российской нефти Urals в конце 2024 года составит около $65 за баррель, выразил мнение руководитель аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, которые приводит РИА Новости, ожидаемая цена нефти Brent на конец следующего года будет находиться на уровне $75 за баррель.

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На основе котировок фьючерсов на бирже ICE можно сделать вывод, что ожидаемая рынком цена нефти Brent составит на конец следующего года около $75 за баррель. Разница между ценой Brent и Urals снижается, можно ожидать, что к концу следующего года она составит около $10 за баррель. Соответственно, ожидаемая цена Urals на конец следующего года — около $65 за баррель, — предположил Осадчий.

Аналитик также спрогнозировал курс рубля. По его мнению, в следующему году может быть пробит уровень 100 рублей за доллар. Курс 200 рублей Осадчий назвал маловероятным. Он подчеркнул, что в целом происходит стабилизация российской валюты: за один год разница между максимумом и минимумом стала меньше более чем в два раза.