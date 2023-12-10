Эксперты назвали факторы, при которых рубль может укрепиться до 85- 87 за доллар

В течение двух прошедших недель российская валюта утратила накопившийся потенциал укрепления. Сегодня гораздо больше факторов, склоняющих ЦБ РФ к продолжению цикла повышения ключевой ставки, и уже почти очевидно, что в середине декабря она вырастет до 16% годовых.

Что же касается курсов валют, то здесь можно отметить ряд факторов, которые сыграют на руку рублю, и он может укрепиться до 85-87 руб. за доллар на горизонте одного месяца, рассказали "РГ" эксперты финансового рынка.

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"Монетарные власти сегодня результативно сдерживают снижение курса рубля на фоне обязательной продажи валютной выручки экспортеров и продолжающегося цикла повышения ключевой ставки. В поддержку нацвалюты выступают продолжающийся рост экономики России и эффективное исполнение бюджета", - отметил в разговоре с "РГ" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он уверен, что при принятии решения о ключевой ставке 15 декабря Центральный банк России примет во внимание данные по инфляции и оценку качества роста экономики. Аналитик напомнил, что, по данным Росстата, за период с 28 ноября по 4 декабря потребительские цены в России выросли на 0,12%, после их роста на 0,33% неделей ранее и на 0,2% за неделю с 9 по 14 ноября. И, так как нацвалюта также продолжает курс на ослабление в последние две недели, все эти факторы могут подтолкнуть ЦБ к повышению ставки.

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов придерживается аналогичного мнения.

"Есть большая вероятность того, что Центробанк снова повысит ключевую ставку, не исключено, что на 1%, так как пока замедления инфляции не происходит, напротив, недельные данные показывают ускорение роста цен", - полагает он.

Увеличение зарплат при этом происходит быстрее роста производительности труда что является дополнительным инфляционным фактором, подчеркивает Суверов. При этом ЦБ полон решимости довести целевой уровень инфляции до 4% в следующем году. С другой стороны, рассуждает инвестиционный стратег, слишком резкое новое повышение ключевой ставки нанесет удар по рынку кредитования и деловой активности.

Что же касается курсов валют, то, по прогнозам Антонова, до конца 2023 года для доллара, начиная с середины ноября, по-прежнему актуален коридор 87,5 - 102,35 руб.

"С высокой вероятностью уходящий год доллар и евро встретят под отметкой заметно ниже 100 руб.", - отметил он.

Также аналитик BitRiver обратил внимание на то, что факторы в пользу укрепления нацвалюты могут серьезно усилиться при условии значительного сокращения вывода капитала из российской юрисдикции и полноценного оперативного перечисления на российские счета отечественных экспортеров средств за поставленные товары и услуги зарубежным заказчикам.