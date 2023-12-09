Медведев назвал "наглой ложью" слова Шольца о прекращении поставок газа в Европу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X назвал «наглой ложью» слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия прекратила поставки газа европейским странам. Об этом пишет ТАСС.

Ранее канцлер во время выступления на партийном съезде Социал-демократической партии Германии обвинил Россию в прекращении поставок топлива в Европу и повышении цен на энергоносители.

«Немец нагло лжет!», — отметил Медведев.

По его словам, западные страны сами отказались от поставок, опозорились перед народом, а теперь пытаются найти оправдание своим действиям и врут при этом.

Напомним, что в 2022 году страны ЕС заявили о необходимости достижения энергонезависимости от России, предприняли ряд мер для того, чтобы сократить объемы поставок от российских поставщиков, диверсифицировали поставщиков.