Шольц обвинил Россию в европейском топливном кризисе

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу и последовавшем повышении цен на энергоносители. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобные обвинения канцлер выдвинул, выступая на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Россия — да, Россия прекратила энергоснабжение Европы... Это президент России прекратил поставки газа по исправному газопроводу!» — сказал канцлер.

Он заявил, что из-за действия РФ Германия лишилась половины импортируемого газа, а ЕС в целом недополучил 120 млрд кубометров топлива. В итоге цены на энергию в Европе выросли.

Шольц добавил, что ФРГ начала закупать больше газа из Норвегии и возводить терминалы СПГ.