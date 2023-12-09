Шольц обвинил Россию в европейском топливном кризисе
Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу и последовавшем повышении цен на энергоносители. Об этом сообщает РИА Новости.
Подобные обвинения канцлер выдвинул, выступая на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
«Россия — да, Россия прекратила энергоснабжение Европы... Это президент России прекратил поставки газа по исправному газопроводу!» — сказал канцлер.
Он заявил, что из-за действия РФ Германия лишилась половины импортируемого газа, а ЕС в целом недополучил 120 млрд кубометров топлива. В итоге цены на энергию в Европе выросли.
Шольц добавил, что ФРГ начала закупать больше газа из Норвегии и возводить терминалы СПГ.
В прошлом году был совершен теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не «закрывала» газовый экспорт в Европу и остается надежным поставщиком даже в современных кризисных условиях.