FT узнала о рисках срыва доставок из-за проблем в Суэцком и Панамском каналах

Доставка товаров морским путем перед католическим Рождеством может быть сорвана по всему миру из-за проблем, возникших в двух важнейших судоходных каналах, — Панамском и Суэцком. Об этом пишет британское издание Financial Times (FT).

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«Панамский канал фактически закрыт. Если бы то же самое случилось с Суэцким, как бы вы доставляли зерно [по всему миру]? Именно тогда тарифы на доставку начнут расти», — цитирует FT неназванного европейского трейдера.

В Панамском канале существенно снизилась пропускная способность из-за обмеления питающего его озера Гатун вследствие засухи, ставшей сильнейшей с 1950 года. В Суэцком канале угрозу представляют нападения на суда йеменских хуситов.

По словам генерального директора Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе, проблемы в Панамском канале могут привести к задержкам поставки бытовой электроники. А если в Суэцком канале усилятся атаки на суда, это может привести к катастрофическим последствиям для всего мирового судоходства.

7 декабря стало известно, что США хотят усилить защиту торговых судов в Красном море из-за хуситов.