Стало известно о риске срыва доставки товаров через Панамский и Суэцкий каналы

Доставка товаров по всему миру может быть нарушена из-за проблем с двумя ключевыми судоходными каналами — Панамским и Суэцким. Об этом пишет Financial Times.

По данным экспертов, в третьем квартале этого года свыше 50% контейнерных перевозок (по объему) из азиатских стран в Северную Америку или наоборот должны были пройти либо через Панамский, либо через Суэцкий каналы

Автор статьи пояснил, что из-за засухи в Панамском канале снизился уровень воды, в результате существенно сократилась его пропускная способность.

Проблема с перевозками через Суэц, заметил обозреватель, возникла осенью 2023 года, после того, как боевики хуситских группировок начали нападения на коммерческие суда, связанные, по их мнению, с Израилем.

Гендиректор Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе отметил, что ряд товаров не успеет прибыть к католическому Рождеству. В частности, возможны задержки с доставкой техники Apple и рождественских украшений.