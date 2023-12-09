Аналитик рассказал, когда курс рубля может укрепиться

В базовом сценарии курс доллара на следующей неделе составит 90-92 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Он уточнил, что если Центробанк РФ 15 декабря поднимет ключевую ставку выше ожиданий участников финансового рынка — 16% — курс рубля может сразу укрепиться ближе к 90 рублям за доллар.

«Предстоящая торговая пятидневка будет насыщена важными событиями, и на нацвалюту могут одновременно действовать разнонаправленные факторы. Рубль могут поддерживать ожидания повышения ключевой ставки», — прокомментировал аналитик.

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Во-вторых, Федеральная резервная система США также проведет заседание на будущей неделе.

«Изменений по ставкам не ожидается. Однако доллар может чутко реагировать на риторику американского регулятора — мягкий тон комментариев способен отправить индекс доллара (DXY) вниз, повышая шансы сырьевых товаров — прежде всего нефти — и других валют улучшить свои позиции», — отметил Буйволов.

Наконец, 14 декабря состоится Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. На финансовом рынке будут внимательно следить за заявлениями главы государства, особенно касающимися финансово-экономической повестки, подчеркнул аналитик.

«Базово монетарная жесткость ЦБ и обязательные продажи валюты экспортерами продолжат поддерживать курс рубля. В то же время в него может транслироваться снижение нефтяных цен последних недель. Давление могут также оказывать сезонные тренды — повышение госрасходов и предновогодний спрос населения на инвалюту», — перечислил Буйволов.

В этих условиях он не исключил новых эпизодов движения курса доллара выше отметки 92,5 рубля.

«На уходящей неделе данный технический рубеж пробивался почти беспрепятственно. Более уверенную динамику рубль может показать во второй половине месяца, когда экспортеры начнут готовиться к налоговому периоду, продавая дополнительные объемы валюты», — предположил Буйволов.

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу курс доллара составил 91,8975 рубля, евро — 98,6425 рубля. Американская валюта за день подешевела на 10,95 копейки, европейская — на 1,05 рубля.