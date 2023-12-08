Эксперт оценил последствия закона о запрете российского газа в ЕС

«В целом представляется, что все возможные ограничения уже были введены и, на мой взгляд, нет оснований ожидать радикального эффекта. Вопрос компенсаций в данном случае лежит в плоскости политики и регулируется соответствующими процессами, а не бизнес-логикой», — заявил он.