Эксперт заявил, что запрет российского газа не даст значительного эффекта

Гендиректор «Рексофт Консалтинга» Андрей Скорочкин заявил, что европейский законопроект о запрете российского газа вряд ли даст значительный эффект. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт оценил последствия закона о запрете российского газа в ЕС
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Согласно законопроекту, страны Евросоюза смогут самостоятельно останавливать импорт российского газа. По мнению Скорочкина, сокращение объёмов поставок газа из России в Европу маловероятно.

«В целом представляется, что все возможные ограничения уже были введены и, на мой взгляд, нет оснований ожидать радикального эффекта. Вопрос компенсаций в данном случае лежит в плоскости политики и регулируется соответствующими процессами, а не бизнес-логикой», — заявил он.

В свою очередь, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин добавил, что в данный момент в Европу поставляется приблизительно 23 миллиарда кубометров газа в год. «В текущей ситуации возможно ровным счетом все», — добавил он.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Россию вытесняют с газового рынка Европы.

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