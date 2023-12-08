Аналитики допустили новое повышение ключевой ставки

Российские эксперты в области экономики прокомментировали вероятность нового повышения ключевой ставки, которое может произойти 15 декабря на заседании совета директоров по денежно-кредитной политике Центрального банка. Об этом сообщает «Российская газета».

Экономисты «Ренессанс Капитала» по России и СНГ+ Софья Донец и Андрей Мелащенко считают, что повышение ставки весьма вероятно. По их мнению, следующее повышение дойдёт до уровня в 16%.

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«В нашем базовом сценарии мы ожидаем повышения ключевой ставки до 16%, но допускаем и более сдержанный шаг. <...> С одной стороны, инфляционное давление в ноябре оставалось повышенным, а инфляция на конец года, вероятно, превысит прогнозный диапазон Банка России. С другой стороны, регулятор отмечает рост сберегательной активности и замедление темпов роста розничного кредитования, отражающие эффект уже реализовавшегося повышения. Кроме того, достигнутый уровень процентных ставок, даже без дальнейшего повышения, объективно уже является весьма жестким относительно ретроспективы», — считают эксперты.

Они также добавили, что следующий год может стать годом поиска компромисса между рисков роста инфляции и экономической активности.

«Мы склоняемся к сценарию того, что замедление кредитования и нормализация ценовой динамики позволят Банку России снизить ключевую ставку ниже 10% уже в конце 2024 года», — уточнили Донец и Мелащенко.

Ожидает повышения ставки и доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. По его словам, опыт последних несколько лет показывает, что декабрь становится месяцем роста инфляции из-за выплат годовых премий и расходов на новогодние праздники.

К этому мнению присоединился и главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Эксперт поддержал мнение, что Центральный банк повысит ставку до 16% годовых. Помимо этого Табах также заявил, что пик инфляции пройдёт в первом квартале 2024 года, после чего последует спад.