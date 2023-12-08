Молдавия может заняться транзитом газа для Приднестровья через Украину

«Если этого не произойдёт, как мы видим из заявления украинских политиков, то «Молдовагаз» может [начать] бронировать объёмы газа у Российской Федерации и транспортировать его по той же сети по территории Украины», — заявил он, добавив, что транспортировку газа придётся оплачивать «Тираспольтрансгазу».