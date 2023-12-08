Орбан ответил на решение Болгарии о налоге на транзит газа из России

Решение болгарских властей о введении налога на транзит российского газа через свою территорию носит антивенгерский характер и направлено против народа Венгрии. Об этом в интервью сербскому агентству Tanjug в пятницу заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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«Я не могу говорить от имени Сербии, но когда речь идет о позиции Венгрии, абсолютно ясно, что это антивенгерское решение. Меня не интересует, почему они это сделали, каковы их ожидания от России. Это не моя работа. Я лидер венгров, и действия болгарского правительства, очевидно, направлены против Венгрии», — заявил венгерский премьер.

По его словам, София должна изменить свое решение, являющееся неприемлемым для Будапешта.

В середине октября болгарский парламент ввел налог в размере 10, 2 евро за МВт·ч за транзит российского газа по трубопроводу «Турецкий поток», который поставляется в Сербию и Венгрию.

В качестве реакции на этот шаг Белград и Будапешт выступили с совместным заявлением, в котором отмечалось, что действия Болгарии являются враждебными по отношению к Сербии и Венгрии и угрожают безопасности энергоснабжения этих стран.

По утверждению премьер-министра Болгарии Николая Денкова, налог на газ поможет создать конкуренцию между трубопроводным газом и СПГ, от которой выиграет вся Европа.