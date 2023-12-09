Лукашенко договорился с Экваториальной Гвинеей о хабе по продвижению товаров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Экваториальной Гвинеей достигнута договорённость создать хаб по продвижению белорусских товаров на африканский рынок.

Лукашенко договорился с Экваториальной Гвинеей о хабе по продвижению товаров
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Об этом пишет БЕЛТА.

«Хотел бы особо отметить, что достигнуты соглашения о реализации первого этапа создания регионального хаба по продвижению белорусской продукции на рынки стран Центральной и Западной Африки», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко обсудил реализацию двусторонних проектов с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.