Лукашенко договорился с Экваториальной Гвинеей о хабе по продвижению товаров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Экваториальной Гвинеей достигнута договорённость создать хаб по продвижению белорусских товаров на африканский рынок.
Об этом пишет БЕЛТА.
«Хотел бы особо отметить, что достигнуты соглашения о реализации первого этапа создания регионального хаба по продвижению белорусской продукции на рынки стран Центральной и Западной Африки», — заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко обсудил реализацию двусторонних проектов с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.