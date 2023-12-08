Доходность гособлигаций Китая опустилась до минимума за 15 лет
Доходность долгосрочных государственных облигаций Китая опустилась до минимального уровня за последние 15 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.
Аукцион долгосрочных государственных облигаций в Китае прошел в пятницу, 8 декабря. Средняя доходность 30-летних гособлигаций, проданных китайским Минфином, составила 2,9406%. Это самый низкий показатель как минимум с 2007 года, отмечает Bloomberg. Низкая доходность облигаций означает высокий спрос на них и рост стоимости бумаг. Сумма выпуска достигла 23 млрд юаней ($3,2 млрд), как и в предыдущем выпуске.
Результаты аукциона показывают, что внутренние инвесторы сохраняют позитивную позицию в отношении долга Китая, даже после того, как рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз до «негативного», отмечает Bloomberg.
Высоким остается спрос со стороны страховщиков, поскольку у них есть потребность в распределении активов, пояснил аналитик по облигациям с фиксированным доходом Huachuang Securities Чжоу Гуаннань. Его брокерская компания ожидает, что спрос со стороны страховщиков останется устойчивым.