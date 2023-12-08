В ФТС рассказали о серой схеме вывоза золота

"Пассажирская декларация на золото не оформляется, если физические лица вывозят. <…> Но я могу сказать, что в принципе из того, что мы видим, из того, что фиксируется, - кратное увеличение вывоза золота в слитках. Мы фиксируем факты нарушений. Когда используются опять же схемы, когда берется золото под видом вывоза без таможенного контроля в страну Евразийского союза. А потом передается уже в стерильной зоне <…> на борт самолета, следующего за пределы союза", - сказал Давыдов. ТАСС