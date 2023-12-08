В Германии оценили возможности для допрасходов ЕС на Украину

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер не видит необходимости и возможностей для выделения дополнительных средств сверх программы ЕС на новые проекты для Украины. Об этом он заявил в Брюсселе. Его пресс-подход транслировался на сайте Еврокомиссии .

"Позиция [Германии] заключается в том, что Европейский союз должен быть на стороне Украины", - сказал Линднер. "Здесь должно быть ясно, что мы всеми возможными средствами продолжаем обеспечивать способность Украины к сопротивлению в этой ужасной войне. Но, сверх того, мы не видим острой необходимости и возможностей для выделения дополнительных средств на новые проекты", - подчеркнул Линднер.

Ранее британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на попавший в ее распоряжение текст неофициального предложения, переданного Германией представителям других стран сообщества, проинформировала, что правительство ФРГ намерено добиться от ЕС сокращения своих взносов в Европейский фонд мира, из которого оказывается помощь Украине. Берлин настаивает, что при определении размера взносов в фонд должны учитываться объемы помощи, которая уже оказывалась Украине той или иной страной ЕС в двустороннем порядке. Как говорилось в статье, документ вызвал в Брюсселе серьезные опасения по поводу того, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может "помешать будущим попыткам поддержать Украину в ее борьбе с Россией". Это особо тревожит Брюссель из-за того, что, будучи крупнейшей экономикой ЕС, ФРГ обеспечивала до четверти всех взносов в фонд.