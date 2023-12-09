Эксперты спрогнозировали скачок цен на российские алмазы из-за санкций на них

Запрет на импорт в страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) российских алмазов может привести к взлету цен на них. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказали финансовые и промышленные эксперты.

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«Россия является одним из ключевых игроков на рынке алмазов, запрет на импорт может привести к локальному скачку цен на драгоценные камни, особенно на более крупные», – допустил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

В свою очередь, независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов отметил, что пока взлета цен на российские алмазы не произошло, потому что отечественные компании заблаговременно готовились к ограничениям. Тем не менее эксперт не исключил развитие такого сценария в ближайшее время. По его оценке, цены повысятся на 10-15% уже в январе следующего года, но тенденция не будет продолжительной.

В пятницу Европейский союз завершил подготовку 12-го пакета антироссийских санкций, который также включает в себя запрет на импорт алмазов из РФ в страны «Большой семерки».