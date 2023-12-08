Силуанов назвал свой любимый мультфильм по финансовой грамотности

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что считает мультфильм "Буратино" лучшим по финансовой грамотности. Об этом чиновник заявил во время выставки "Россия". Российская газета

«Любимый мультик именно по финансовой грамотности? Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа «Буратино», – ответил Силуанов, добавив, что нельзя посадить дерево, на котором вырастут доллары или рубли, и посоветовал обзавестись хорошими бизнес-партнерами. Газета.Ru