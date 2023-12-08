Уровень запасов газа в Европе резко уменьшился
В Европе зафиксировано снижение на 6,3 процента заполненности газовых подземных хранилищ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные компании Gas Infrastructure Europe.
Также отмечается, что в течение текущего месяца отбор из ПХГ увеличился почти в четыре раза.
Нетто-отбор газа из ПХГ в среднем составляет 563 млн куб. м в сутки, тогда как средний показатель ноября – 157 млн куб. м в сутки.
Отопительный сезон в странах Европы стартовал накануне, хотя в 2022 году он начался на неделю позже.
В минувшую среду биржевая стоимость газа в Европе после снижения во вторник до многонедельных минимумов вернулась к умеренному росту. По итогам торговой сессии цена повысилась на 2,6%, достигнув 440 долларов за тысячу кубометров.
Ранее газета Financial Times сообщила, что в ЕС разработали законопроект, который позволит европейским компаниям разрывать контракты с российскими поставщиками газа «без необходимости выплачивать огромные компенсации».