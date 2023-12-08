В ФТС рассказали о серой схеме вывоза золота

«Мы фиксируем факты нарушений (…) когда берется золото под видом вывоза без таможенного контроля в страну Евразийского союза, а потом передается уже в стерильной зоне на борт самолета, следующего за пределы союза», — рассказал Давыдов по окончании заседания объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза.