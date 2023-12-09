Fitch оставило кредитный рейтинг Украины на преддефолтном уровне

Суверенный кредитный рейтинг Украины оставлен международным агентством Fitch на уровне «СС». Об этом сообщает ТАСС.

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Это означает, что дефолт еще не произошел, но он более чем вероятен.

«Главным фактором, формирующим такую оценку, остается продолжение конфликта с Россией, снижающее предсказуемость прогнозов и кредитную привлекательность страны», — говорится в публикации.

Согласно прогнозу Fitch, боевые действия продолжатся и в 2024 году в связи с неуспехом украинского контрнаступления и отсутствием у Украины сил для изменения ситуации в свою пользу.

Помимо этого, агентство учитывает неопределенность в вопросе продолжения иностранной помощи от США и ЕС, дефицит государственного бюджета Украины и высокий уровень госдолга.

Улучшение экономической ситуации, по прогнозу Fitch, возможно при снижении интенсивности боестолкновений, возвращения части беженцев и росте валютных резервов государства.

5 декабря международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по кредитным рейтингам КНР впервые с 1989 года.