Канада запретила ввоз часов и украшений из России

Канада запретила ввоз часов, секундомеров и украшений из России
Канада ввела новые ограничения на импорт российских алмазов и связанных с ними ювелирных изделий. Список товаров, которые запрещено ввозить в страну, опубликован на официальном сайте правительства Канады, документ датирован 5 декабря.
В сообщении указано, что ограничения на ввоз драгоценностей и камней вводится, чтобы «сократить доходы» России, которые она извлекает из экспорта непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных на ее территории.
В список запрещенных к ввозу товаров вошли:
- Неотсортированные алмазы (будь то обработанные или необработанные);
- Непромышленные алмазы (необработанные или просто распиленные, расколотые, но не оформленные и не оправленные); Непромышленные алмазы и не установленные в украшения, за исключением алмазов, которые остались необработанными или были только распилены или расщеплены;
- Синтетические или реконструированные алмазы, необработанные или просто распиленные, алмазы грубой формы;
- Синтетические или реконструированные алмазы, за исключением алмазов, которые остались необработанными или были просто распилены;
- Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, покрытые драгоценными металлами;
- Ювелирные изделия из серебра, также покрытые другим драгоценным металлом;
- Изделия из драгоценных металлов или металлов, покрытых драгоценными металлами, не указанные данном перечне (кроме платиновых катализаторов);
- Изделия из драгоценных или полудрагоценных камней (натуральных, синтетических или реконструированных);
- Наручные, карманные и прочие часы, включая секундомеры, с корпусами из драгоценных металлов или металлов, покрытых драгоценными металлами.
Данных о весе камней, которые запрещено ввозить, в сообщении канадского правительства нет (ранее индустрия ожидала, что ограничения коснутся камней весом от 1 карата).
Правительства стран «Большой семерки», которая объединяет Францию, Соединённые Штаты, Великобританию, Германию, Японию, Италию и Канаду, 6 декабря объявили о введении прямого запрета на российские алмазы. В коммюнике по итогам виртуальной встречи говорилось, что с 1 января 2024 года запрещается ввоз алмазов из России, а ориентировочно с 1 марта — импорт российских камней из третьих стран. Также было принято решение к 1 сентября 2024 года создать «надежный механизм проверки и сертификации» необработанных алмазов. Россия является крупнейшим в мире производителем алмазного сырья по объему, занимая долю в 30%, напоминает агентство.
У некоторых участников алмазного рынка введенные ограничения вызывали недоумение. Так, Индия, где гранят и шлифуют около 90% всех алмазов мира, и De Beers, ведущий производитель алмазов, сообщили, что намерены добиться от стран G7 ясности и гибкости в вопросе введения запрета на импорт российских драгоценных камней. Крупнейший оценщик алмазов Rapaport Group также отмечает, что из заявления G7 не понятно, на камни каких размеров будут распространяться ограничения. По сути, G7 говорит, что работа над ограничениями еще не завершена, но рамки и сроки уже установила, и если Индия хочет продолжать вести бизнес со странами «Большой семерки», то ей придется играть по новым правилам, рассуждает аналитик Пол Зимниски.