США в октябре увеличили объем закупок урана у России в три раза — до 43,25 тонны, передает РИА Новости. Стоимость такой партии составила $62,8 млн, она стала второй крупнейшей за всю историю торговли ураном между двумя странами. Самая же дорогая партия урана отправилась из России в США в июне 2023 года.

В общей сложности в октябре Вашингтон закупил около 176 тонн урана стоимостью в $300 млн. Самая крупная поставка осуществлялась из Великобритании — 98,3 тонны на сумму в $177,4 млн. В сентябре же США этот ресурс у британцев не закупали.

Кроме того, Соединенные Штаты возобновили импорт урана из Китая после паузы длительностью в семь месяцев. Было закуплено 25,4 тонны китайского топлива на $43,4 млн. В свою очередь Нидерланды сократили поставки в семь раз — до 8,9 тонны на $13,8 млн.

В сентябре сообщалось, что США в первой половине 2023 года нарастили закупки удобрений в России до рекордных показателей. Во время спецоперации ВС России на Украине объемы закупок достигли $944 млн. На текущий момент Россия занимает второе место по поставкам удобрений в США, уступая лидерство Канаде.