Поставки российской стали в Китай рухнули

В январе-октябре 2023 года суммарные объемы поставок стальных полуфабрикатов из России в Китай упали в 3,4 раза в годовом выражении и сократились до 658 тысяч тонн. В денежном выражении экспорт этой продукции снизился до 300 миллионов долларов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Поставки российской стали в Китай рухнули
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При этом резкий спад затронул не только поставки стальных полуфабрикатов, но и остальных видов российской продукции черных металлов. Суммарные объемы снизились втрое, до 576 миллионов долларов в денежном выражении. Основною долю в структуре экспорта российских черных металлов в азиатскую страну занимает сляб, используемый для выпуска плоского проката, следует из данных китайского ведомства.

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Спад в 2023-м произошел после резкого роста экспорта российских черных металлов в Китай в 2022 году. Тогда российские металлургические компании наращивали поставки в азиатскую страну в рамках диверсификации географии поставок на фоне международных санкций. В этом году тенденция роста прекратилась, свидетельствуют данные ГТУ КНР.

В 2022 году резкий рост поставок в Китай охватил не только российские черные металлы, но и некоторые виды цветных. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные таможни КНР сообщало, что по итогам прошлого года азиатская страна нарастила импорт российского алюминия почти в два раза — на 93,88 процента, примерно до 538,6 тысячи тонн. Эксперты тогда связали подобную динамику с отказом западных покупателей от этого вида российской продукции на фоне санкций.