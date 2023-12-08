В РФ перед Новым годом хотят упростить продажу ювелирки

Перед новогодними праздниками хотят упростить продажу ювелирных изделий. Предлагают оставить обязательное проведение инвентаризации драгметаллов минимум раз в год, но отвязать от даты — 1 января. Это следует из проекта приказа Минфина.

«Что касается сроков проведения инвентаризации, то они в любом случае должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов. А именно — проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Либерализация требований к учету и хранению приветствуется», — процитировали «Известия» Пробирную палату.

Ювелирные изделия — востребованный товар для подарка на новый год, их продажи резко возрастают в этот период, отметили в комитете ТПП РФ по драгметаллам и драгкамням. Подготовка и проведение учета по состоянию на 1 января требуют остановки производства, закрытия предприятий и магазинов в период предпраздничных дней и новогодних выходных, а это влияет на продажи.