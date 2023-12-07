Сенаторы одобрили принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа

Инициатива предполагает уточнение терминологии, которая используется в законе «О газоснабжении в РФ», а именно закрепляет принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа. Кроме того, согласно новому закону, утверждение правил технологического присоединения к магистральным газопроводам станет полномочиями российского кабмина. В свою очередь, региональные органы исполнительной власти будут нести ответственность за графики перевода потребителей на альтернативные виды топлива и ограничения подачи газа. Определять необходимые объёмы газа по регионам при составлении графиков, согласно поправкам, будет российская энергетическая компания «Газпром».