Сенаторы одобрили принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа
Совфед одобрил законопроект, закрепляющий принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Инициатива предполагает уточнение терминологии, которая используется в законе «О газоснабжении в РФ», а именно закрепляет принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа. Кроме того, согласно новому закону, утверждение правил технологического присоединения к магистральным газопроводам станет полномочиями российского кабмина. В свою очередь, региональные органы исполнительной власти будут нести ответственность за графики перевода потребителей на альтернативные виды топлива и ограничения подачи газа. Определять необходимые объёмы газа по регионам при составлении графиков, согласно поправкам, будет российская энергетическая компания «Газпром».
Законопроект также вносит поправки в Градостроительный кодекс. Согласно изменениям, застройщик и технический заказчик получат возможность запрашивать информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, что поможет им пройти экспертизу проектной документации и привлечь финансирование.
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