МВФ озвучила потребности Украины в 2024 году

В следующем году Украине потребуется $42 миллиарда из внешних источников, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

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Она уточнила, что сумма необходима для поддержания фискальной и внешней стабильности Украины. Средства выделят США и другие члены стран G7.

Козак отметила, что в ближайшее время МВФ примет решение о выделении Киеву $900 миллионов. МВФ в октябре создал фонд для сбора $65 миллионов для Киева.