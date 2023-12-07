МВФ озвучила потребности Украины в 2024 году

МВФ оценил потребности Украины в 2024 году в $42 миллиарда
В следующем году Украине потребуется $42 миллиарда из внешних источников, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
Она уточнила, что сумма необходима для поддержания фискальной и внешней стабильности Украины. Средства выделят США и другие члены стран G7.
Козак отметила, что в ближайшее время МВФ примет решение о выделении Киеву $900 миллионов. МВФ в октябре создал фонд для сбора $65 миллионов для Киева.
Средства пойдут на «реализацию плана по развитию потенциала Украины». О каких именно мероприятиях идет речь информации нет, сообщает «Радиоточка НСН».