Названа доля операций в рублях в экспорте РФ в октябре

Доля операций в рублях в экспорте России в октябре выросла на 1,5 процентных пункта по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает Банк РФ, передает «Прайм».

«В октябре операции в рублях в экспорте в относительном выражении увеличились на 1,5 процентного пункта, до 40,5%, а в импорте снизились на один процентный пункт, до 30,1%», — отметили в ЦБ.

При этом, по данным банка, в октябре во внешнеторговых операциях доля юаня в экспорте уменьшилась на два процентных пункта до 33%, в импорте — оставалась на уровне 37%.