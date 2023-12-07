Путин выступил с рядом заявлений на форуме «Россия зовет!»
Процесс развития России никто не сможет остановить или затормозить, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
"У меня никаких сомнений нет, что нас никто не сможет ни остановить, ни затормозить нашего развития", - сказал он.
По словам Путина, России следует создавать в рамках БРИКС образовательные, научные и инвестиционные платформы, сотрудничая "широким фронтом", прежде всего, в области образования.
"Мы не должны думать об этих ограничениях, мы должны смотреть вперед, и идти вперед, и действовать широким фронтом, прежде всего, в сфере образования, которое становится фактором по сути самого экономического роста. И мы должны это делать с теми, кто хочет так работать - по-современному и цивилизованно... И если мы будем действовать таким широким фронтом и будем поддерживать и помогать друг другу, никакие ограничения тех, кто пытается сохранить за собой какие-то преимущества, нам не помешают. В этом у меня нет никаких сомнений", - сказал он.
Путин добавил, что РФ продолжит в том числе сотрудничество в этой области и с КНР, с которой у нее сложились "очень добрые доверительные отношения".
Он отметил, что в течение всей человеческой истории ограничения на сотрудничество были призваны обеспечить и сохранить доминирование тех, кто владел технологиями. В качестве примера Путин привел попытки "закрыть секрет пороха", который все равно потом стал известен всему человечеству. То же самое, по словам президента, касается "кокомовских списков" (от названия созданного после Второй мировой войны КОКОМа - комитета по контролю за экспортом в СССР), которые сдерживали развитие Советского Союза, но тот все равно решил все стоящие задачи. В 1990-х годах, продолжил Путин, эти "кокомовские списки" отменили "формально, но по факту они продолжали действовать".
"И сегодня так называемый коллективный Запад, прежде всего Соединенные Штаты, во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование, прежде всего в технологической сфере. Возможно это или нет? Нет, конечно! Раньше это было невозможно, в Средние века и во времена холодной войны было невозможно, а сейчас, в век интернета, в век таких скоростей, обменов, в том числе и научных обменов, это просто невозможно", - подчеркнул президент РФ.
Лидеры ряда мощных стран не поддаются давлению и цыканью зубов со стороны Запада. Об этом Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовет!».
«Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуком по столу, нашептывание на ухо, есть люди, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами», — сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что международные институты в системе защиты прав человека деградировали и в данный момент ангажированы Западом. По его словам, на данный момент все институты всемирной организации демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность.
Споры о ключевой ставке ЦБ РФ идут регулярно, однако экономические показатели говорят о правильном направлении финансово-экономической политики в стране. Об этом в ходе инвестиционного форума "Россия зовет!" заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я знаю, сейчас здесь пойдут разговоры о ставках ЦБ. Да, всегда споры такие идут, где ставка, деловая активность. Но цифры свидетельствуют, что в целом [выбрано] нужное направление развития в принятии решений финансовыми, экономическими властями страны, [решения] находятся и выстраиваются в правильном направлении", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин убежден, что больше никто не сможет назвать Россию "бензоколонкой".
"В структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, во втором квартале текущего года на их долю пришлось более половины - 54%, если быть более точным - роста экономики. Еще 44% - это так называемые обеспечивающие отрасти - торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. Только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых", - сказал президент, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия - это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались говорить", - отметил он.
При этом глава российского государства подчеркнул, что есть несколько секторов экономики, которые еще не полностью восстановились и не полностью адаптировались к новым условиям.
"Например, деревообработка, здесь есть свои причины, она в значительной степени была завязана на европейские рынки. В деревообработке ситуация тоже меняется к лучшему, - указал Путин. - Например, в автомобилестроении, оно переживало непростые времена, у нас была большая зависимость от компонентов, это, безусловно, одна из пострадавшие отраслей, но постепенно и она выходит из кризиса".
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад дошёл до отмены самих принципов рыночной экономики.
По его словам, элиты западных стран пытаются сдержать рост глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать как колонии.
«Для этого они прибегают к санкционным ограничениям, раскачивают политически ситуацию и провоцируют конфликты в целых макрорегионах. В попытках сохранить своё ускользающее доминирование западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить», — отметил российский президент.
ВВП России по итогу году вырастет на 3,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»
«ВВП по итогам года прибавит не менее 3,5% — это хороший показатель для российской экономики», — высказался Владимир Путин. Он также отметил, что РФ опережает страны Евросоюза по темпам роста, а российский ВВП уже выше показателей до «санкционной атаки Запада». Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24».
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ожидаемый прирост ВВП в Еврозоне почти в пять раз ниже, чем у России. Его слова приводит RT.
В целом финансовая система РФ находится в здоровом состоянии, дефицит федерального бюджета за 11 месяцев составил 0,5% ВВП, консолидированный бюджет профицитный. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает РИА Новости.
«За 11 месяцев текущего года дефицит федерального бюджета составил 878 миллиардов рублей. Это примерно полпроцента от ВВП. А если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь и вовсе сложился профицит 837 миллиардов рублей», – сообщил он в ходе выступления.
Зарплаты россиян в течение 2023 года выросли на семь процентов, а показатель реальных располагаемых доходов увеличился на 4,4 процента, рассказал президент страны Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводит РИА Новости.
Президент назвал рост доходов важным показателем не просто с позиций социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества.
Ранее Путин отмечал, что в текущем году зарплаты россиян впервые с 2018 года росли двузначными темпами, увеличившись в апреле более чем на 10 процентов.
Сегодня же, 7 декабря, глава государства заявил о дискредитации финансовой системы, в основе которой находятся доллар и евро, а также ведение расчетов исключительно через западные банки и систему SWIFT.