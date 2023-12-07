Набиуллина оценила угрозу недостатка финансовых ресурсов в России

Российская экономика не испытывает недостатка в финансовых ресурсах. На это указывают не только банкиры, но и представители реального сектора экономики, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

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Финансовое положение российской экономики продолжает оставаться на стабильном уровне.

«Недостатка финансов у нас нет (...) Все понимают, что ресурсы есть», — заявила Набиуллина в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Она также отметила, что ежемесячно российская экономика получает около 2,5-3 триллиона рублей прибыли. На улучшение динамики влияет и механизм, стимулирующий банки направлять ресурсы на технологическую модернизацию и импортозамещение. Этот механизм заработал в стране в середине 2023 года, к настоящему времени размер выданных на эти цели кредитов достиг уровня в 220 миллиардов рублей, а в дальнейшем может вырасти до 10 триллионов, заключила глава ЦБ.