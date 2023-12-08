На севере Зимбабве обнаружили залежи газа

"Правительство Зимбабве радо сообщить, что Geo Associates и ее партнеры Invictus Energy и One Gas Resources объявили об обнаружении залежей газа в Зимбабве в ходе продолжающихся геологоразведочных работ в Музарабани", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Согласно документу, четыре пробы из двух скважин показали наличие газа. Как отмечается в заявлении, в настоящее время компании занимаются оценкой возможных объемов запасов газа и разработкой оптимального решения по его добыче. Власти Зимбабве подчеркивают, что обнаружение газа на севере страны стало одним из крупнейших достижений для нефтегазовой отрасли южноафриканского региона.