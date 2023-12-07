ЦБ спрогнозировал ажиотаж в банках в конце года

Рост средств физлиц и организаций на счетах в банках в IV квартале 2023 года ускорится. Такой прогноз дали в Банке России. Материал, в котором содержится данная информация, опубликован на сайте регулятора.

ЦБ обращает внимание на то, что объем средств юридических лиц традиционно увеличивается к концу года. Это происходит тогда, когда на счета компаний поступают бюджетные средства, указывает ЦБ. Также подчеркивается, что за этим последует суммарный прирост на 13-16% за весь 2023 год.

На ускорение роста объема средств физлиц будет влиять авансирование январских пенсий и премий работникам, а также стремление граждан зафиксировать высокие ставки по вкладам, отмечает Центробанк.

Общий рост средств население по итогам года составит 15-18%, уточнили в ЦБ.