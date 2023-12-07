Путин заявил, что показатели говорят о правильном направлении экономической политики в РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Споры о ключевой ставке ЦБ РФ идут регулярно, однако экономические показатели говорят о правильном направлении финансово-экономической политики в стране. Об этом в ходе инвестиционного форума "Россия зовет!" заявил президент РФ Владимир Путин .

"Я знаю, сейчас здесь пойдут разговоры о ставках ЦБ. Да, всегда споры такие идут, где ставка, деловая активность. Но цифры свидетельствуют, что в целом [выбрано] нужное направление развития в принятии решений финансовыми, экономическими властями страны, [решения] находятся и выстраиваются в правильном направлении", - сказал Путин.