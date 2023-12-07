Мишустин рассказал об эффекте от ограничения вывоза топлива

Ограничение вывоза нефтепродуктов из России помогло стабилизировать цены на топливо внутри страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина .

В конце сентября правительство ввело запрет на экспорт нефтепродуктов из страны на фоне роста их цен. Впоследствии были сделаны некоторые послабления, к примеру, в начале октября ограничения скорректировали: теперь разрешен вывоз дизтоплива в порты по трубопроводам компаниям, которые поставляют на внутренний рынок минимум 50% произведенного топлива, а на прошлой неделе были сняты ограничения на вывоз бензина.