Путин предупредил о скором подрыве монополии крупных банков

Эксперты считают, что в скором времени ожидается подрыв монополии крупных западных банков. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что некоторые кредитные организации уже находятся «не в самом лучшем состоянии». Путин обратил внимание на то, что финансовая система западных стран «явно устаревает» с точки зрения технологий.

Президент подчеркнул, что в международных платежах все шире используется продвинутое решение, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков, передает «Коммерсант».

«По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков»,— заявил Путин.