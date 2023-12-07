В Кремле оценили предложение национализировать «Балтику»

Как ранее сообщили "Ведомости", президент "Балтики" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением о национализации компании, назвав это единственным выходом из сложившейся ситуации. По его словам, Carlsberg Group не приняла российские предложения о сделке "с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов". ТАСС