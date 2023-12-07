Москва и Эр-Рияд расширят сотрудничество в нефтегазовой сфере

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд в ходе встречи 6 декабря договорились расширить двустороннее сотрудничество в нефтегазовой сфере. Об этом сообщается в их совместном заявлении, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

Как указано в заявлении, во время переговоров стороны обсудили исторические и стратегические отношения между Москвой и Эр-Риядом. Речь шла о взаимодействии стран во всех возможных областях, уточняется в сообщении.

«Две стороны договорились о важности расширения сотрудничества в следующих областях: нефть и газ, такие как закупки, поставки и стандартизация оборудования в области нефти и газа», — говорится в заявлении.

Также российский лидер и наследный принц Саудовской Аравии достигли договоренностей по поводу усиления взаимодействия при оценке использования современных технологий в нефтегазовой сфере и проведении соответствующих исследований. Более того, в будущем Москва и Эр-Рияд намерены расширить сотрудничество в рамках мирного использования ядерной энергии и применения возобновляемых источников энергии.