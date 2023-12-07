Представлены «шокирующие прогнозы» на 2024 год  от Совкомбанка

Совкомбанк вслед за датским Saxo Bank презентовал собственные «шокирующие прогнозы» на предстоящий год, передает РБК.

Речь идет о «шок-презентации», представленной зампредом правления — руководителем корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаилом Автуховым. Она была показана на XXI Российском облигационном конгрессе CBonds. В презентации представлены возможные негативные варианты развития событий на рынке и в экономике, которые, возможно, произойдут в 2024 году.

Так, банк не ожидает снижения ставки ЦБ. Кредитная организация считает, что в следующем году она может достичь 25%, а инфляция — 15%.

Еще один прогноз связан с ценами на нефть. Так, Совкомбанк допустил нефть по $40 за баррель. По его данным, обвал может произойти в том случае, если картель ОПЕК+ развалится.

Прогноз коснулся и курса валют. По данным банка, курс доллара может подняться до ₽200. Он не исключает ослабления рубля в связи с сохранением геополитических рисков, а также возможных послаблений к требованиям по продаже валютной выручки экспортерами после выборов в 2024 году.

Также банк сделал прогноз по международным облигациям.

«Международных облигаций не будет. Бума размещений в юанях в 2023 году не произошло и в 2024-м ситуация не улучшится. Этот сегмент испытал серьезное давление на фоне высоких ставок и ограниченного спроса», — отметили в кредитной организации.

Кроме того, в банке считают, что «IPO не будет». Там указывают на опасения экспертов по поводу роста акций в 2024 году в связи с жесткой монетарной политикой ЦБ.