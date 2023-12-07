СМИ: приток украинского продовольствия «злит» ЕС
Агентство указывает на то, что европейские фермеры из-за такой динамики потеряли почти полтриллиона евро.
В публикации также говорится, что из-за ситуации с дешевым продовольствием с Украины Брюссель позволил ряду стран запретить экспорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.
Правоцентристский депутат Европарламента Питер Лиенс отметил, что поставки с Украины мяса птицы возросли на 150%, яиц — более чем на 100%.
Ассоциация переработчиков птицы и торговли птицей ЕС (AVEC) указала на падение конкурентоспособности европейских производителей.
Подчеркивается, что для защиты собственных аграриев власти Франции настаивают на реэкспорте украинского сахара за пределы Евросоюза.
Во Французской ассоциации производителей сахарной свеклы (CGB) указывают на то, что в текущем сезоне импорт ЕС сахара с Украины может составить 700-800 тысяч тонн.