СМИ: приток украинского продовольствия «злит» ЕС

Неограниченный приток украинской сельскохозяйственных товаров «злит» Евросоюз, пишет РИА Новости.

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Агентство указывает на то, что европейские фермеры из-за такой динамики потеряли почти полтриллиона евро.

В публикации также говорится, что из-за ситуации с дешевым продовольствием с Украины Брюссель позволил ряду стран запретить экспорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Правоцентристский депутат Европарламента Питер Лиенс отметил, что поставки с Украины мяса птицы возросли на 150%, яиц — более чем на 100%.

Ассоциация переработчиков птицы и торговли птицей ЕС (AVEC) указала на падение конкурентоспособности европейских производителей.

Подчеркивается, что для защиты собственных аграриев власти Франции настаивают на реэкспорте украинского сахара за пределы Евросоюза.